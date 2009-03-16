БЮТ наклав табу на слово «імпічмент»?

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявляє, що розмови про імпічмент Президента України Віктора ЮЩЕНКА у фракції не ведуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи ініціативу лідера фракції КПУ Петра СИМОНЕНКА щодо початку процедури імпічменту.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що «розмов на цю тему у фракції не було, не ведеться і не буде вестися».

Як повідомляв УНІАН, 12 березня лідер КПУ П.СИМОНЕНКО повідомив, що фракція Комуністичної партії України 11 березня звернулася з офіційним листом до керівників усіх фракцій парламенту щодо початку процедури імпічменту Президента України.

Він зазначив, що у зверненні міститься прохання до лідерів фракцій Верховної Ради висловити свою точку зору з даного питання. За його словами, якщо у парламенті буде зібрано 226 підписів народних депутатів, тоді можливо розпочати процедуру імпічменту Президента. Він вважає, що на сьогодні не потрібен спеціальний закон про тимчасову спеціальну слідчу комісію, яка займатиметься питанням імпічменту. За його словами, фахівці вважають, що це можна робити на нині діючій законодавчій базі.

П.СИМОНЕНКО наголосив, що комуністи підготували проект рішення щодо створення у Верховній Раді України тимчасової спеціальної слідчої комісії.