СБУ вибила з Кабміну газові документи

Служба безпеки України на своє звернення до Кабінету Міністрів України отримала від нього документи, які стосуються перерахування 7 млрд. грн. за газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, відповідаючи на питання журналістів сьогодні в Києві.

«Так. Те, що треба було, було вилучено. Завтра у ВР буде звіт колегії, і я буду звітувати дуже серйозно», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня перший заступник голови СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ повідомив, що Служба безпеки України просить Кабінет Міністрів України надати документи, які стосуються розмитнення спірних 11 млрд. кубометрів газу і договорів, на підставі яких проводилась ця операція. За його словами, відповідний лист співробітники спецслужби залишили у Кабміні. «Ми там (в уряді – УНІАН) вже були і залишили повідомлення про те, що ми маємо отримати ці документи під розписку. Далі ми побачимо, як будуть виконуватись наші доручення», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.