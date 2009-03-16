Балога без окулярів побачив, що у Тимошенко з Черновецьким мир і любов

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА закликає уряд негайно розглянути на спеціальному засіданні ситуацію в Києві та роботу столичної міської державної адміністрації.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі В.БАЛОГА.

За його словами, Секретаріат Президента України зажадав від Кабінету міністрів і Київської міської державної адміністрації невідкладного звіту про виконання доручень глави держави, які були зроблені 4 березня під час наради щодо проблем Києва та роботи міської влади.

За його словами, Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду визначити конкретні заходи на реалізацію Києвом функції столиці, проаналізувати виконання бюджету міста та підготувати пропозиції для усунення виявлених проблем, розробити законодавчі ініціативи для розмежування повноважень органів місцевого самоврядування і державних адміністрацій. КМДА має прозвітувати главі держави про те, як виконано його доручення про негайне припинення дії резонансних актів міської влади, зокрема, про запровадження платної медицини та нових місцевих зборів, а також про підготовку проектів рішень щодо обґрунтованого розміру житлово-комунальних тарифів.

«Столичне начальство й міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ даремно сподіваються, що їм вдасться уникнути жорсткої та принципової розмови про реальний стан справ у Києві. Проблем у столиці не поменшало, у тому числі й у тих сферах, які стали предметом гострої критики глави держави. Криза захоплює у столиці все нові плацдарми, однак єдиною помітною дією київського голови за останній час стали не швидкі антикризові рішення, а потішні співи на гумористичному шоу. Проте КМДА має бути не театром одного актора, а ефективним, відповідальним органом влади, який працює виключно в інтересах київської громади. Анекдотами зі сцени бюджет не наповниш, тепло в квартирах не збережеш і дороги не залатаєш», - сказав В.БАЛОГА.

Він нагадав, що Президент вже звільнив кількох заступників голови Київської міськдержадміністрації. За словами В.БАЛОГИ, це «кадрове ущільнення має на меті оптимізувати роботу КМДА, прискорити прийняття необхідних для міста рішень. Глава держави готовий зробити й інші управлінські кроки для наведення ладу в столиці».

Керівник Секретаріату Президента переконаний, що кризова ситуація у Києві давно стала підставою для негайного розгляду на засіданні Кабінету міністрів. Саме до компетенції уряду належить визначення, наскільки якісно і повно виконує КМДА функції виконавчої влади столиці, тим більше, що системні прорахунки в управлінні мегаполісом очевидні та зрозумілі. Однак Кабмін виявляє дивовижну апатію до проблем Києва, у тому числі й до незаконних і свавільних ініціатив столичного градоначальника, вважає В.БАЛОГА.

«Причина цього проста: особисто у прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ мир і любов. І без окулярів видно, що вся викривальна риторика «сердечних» на адресу київської влади раптово згорнулася. Втім, нічого дивного не відбулося, бо між собою домовилися двоє популістів, які до того ж побудували цей союз на взаємній корисливій зацікавленості», - впевнений керівник Секретаріату Президента.

На його думку, уряд має без зволікань обговорити увесь комплекс проблем, пов`язаних із діяльністю КМДА, і прийняти адекватні рішення. Немає жодних перешкод для того, щоб скликати цю спеціальну нараду вже найближчими днями. У разі, якщо таке засідання Кабміну не відбудеться через особисту протидію з боку Ю.ТИМОШЕНКО, тоді стан справ у Києві може бути розглянутий на спеціальному засіданні Ради національної безпеки і оборони, наголосив В.БАЛОГА.

«Не маю особливих надій на те, що Кабінет міністрів займеться кризою в столиці, бо Ю.ТИМОШЕНКО та Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ нещодавно на особистій зустрічі уклали мирову угоду і домовилися допомагати один одному. Усі поодинокі випади на адресу київської влади - всього лише бутафорія. Якщо засідання уряду з критичним аналізом становища, в якому опинився Київ, все ж не відбудеться, тоді будуть знайдені інші способи впливу на столичне керівництво. Зокрема, апелюватиму до Президента про скликання РНБО, яка на сьогодні єдина здатна дати всебічну й безсторонню оцінку стану справ у Києві», - підкреслив В.БАЛОГА.