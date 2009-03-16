Джоджик бачить, що БЮТ може обвалити свій рейтинг до рівня плінтуса

Оскарження Блоком Юлії Тимошенко результатів дострокових виборів депутатів Тернопільської обласної ради ще більше вплине на зниження рейтингу цієї політичної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання під час сьогоднішньої зустрічі з журналістами висловив голова обласного осередку Української народної партії, народний депутат Ярослав ДЖОДЖИК.

“Ціною “здачі” ОГРИЗКА (екс-міністра закордонних справ – УНІАН) БЮТ і так підірвав свої рейтинги у Західній Україні. А теперішніми намірами оскаржити результати виборів може обвалити ці рейтинги до рівня плінтуса. Мене взагалі турбує стратегія БЮТ, адже ця команда чисельно представлена в уряді й, по суті, представляє собою владу”, – сказав Я.ДЖОДЖИК.

Він закликав представників БЮТ не діяти наперекір громаді.

“Є результати виборів, вибори пройшли в демократичній атмосфері, і цю сторінку потрібно перегорнути”, – вважає Я.ДЖОДЖИК.

На його думку, замість оскаржувати результати виборів, керівництву БЮТ слід зробити “кадрові” висновки, адже саме в цій площині слід шукати як причини позачергових виборів до облради, так і тих подій, які супроводжували передвиборчий процес.

“Ця деструктивна “деревляна” позиція – це було наслідком особистісних якостей місцевого керівництва”, – переконаний Я.ДЖОДЖИК.

Разом з тим представник БЮТ, №4 у виборчому списку до облради Валентина ЛОБОДА повідомила журналістам, що на даний час у ВО “Батьківщина” не порушується питання заміни керівника обласної парторганізації.

“Василь Тимофійович ДЕРЕВЛЯНИЙ (голова обласного осередку ВО “Батьківщина” – УНІАН) – надійний, толковий керівник з 20-річним досвідом, немає потреби його міняти. Коли він поруч, у мене завжди є впевненість”, – зауважила вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня відбулись позачергові вибори депутатів Тернопільської обласної ради. За попередніми даними Комітету виборців України, на цих виборах ВО «Свобода» здобула 35% голосів виборців, партія «Єдиний центр» - 14%, Партія регіонів - 10%, БЮТ - 8%, Українська народна партія - 8%, «Народний Союз Наша Україна» - 5% та Блок Литвина - 4%.

Водночас у БЮТ заявили, що мають намір оскаржити результати виборів до Тернопільської обласної ради.

Разом із тим КВУ вважає, що для оскарження результатів виборів до Тернопільської обласної ради немає підстав.