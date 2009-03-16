Литвин опублікує закон про ТСК з кислим обличчям?

Закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» буде опубліковано найближчими днями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що не є прихильником того, «щоб в Україні утверджувалась така практика – Президент не підписує закони, повертає їх у Верховну Раду і пропонує великодушно» підписати їх голові парламенту.

В.ЛИТВИН заявив: «Скажу вам відверто, що ви на моєму обличчі не бачите великого захоплення з цього приводу», тобто доведеться опублікувати закон без підпису Президента України.

За словами В.ЛИТВИНА, він вважає недосконалим закон про ТСК, і в ньому деякі речі написані «під політичний момент», є «багато питань щодо даного закону».

Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2009 року ВР прийняла закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Вказаним законом передбачається утворення, зокрема, тимчасових слідчих комісій ВР для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, які наділяються надзвичайно широкими повноваженнями, в тому числі передбаченими Кримінально-процесуальним кодексом України для органів досудового слідства.

7 лютого Президент повернув до ВР цей закон зі своїми пропозиціями для повторного розгляду.

3 березня парламент подолав вето Президента України на закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

Сьогодні, 16 березня, В.ЛИТВИН на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів оприлюднив лист від Президента Віктора ЮЩЕНКА про те, що глава держави звернеться до Конституційного Суду щодо конституційності закону ««Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».