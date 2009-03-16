У Медведєва народилася ідея створити всесвітню «супервалюту»

На квітневий фінансовий саміт «великої двадцятки» в Лондоні Росія повезе пакет пропозицій щодо реформування світової фінансової системи, серед яких і ідея введення всесвітньої «супервалюти».

Сьогодні пропозиції Москви були опубліковані на офіційному сайті Президента РФ Дмитра Медведєва.

«Поточна глобальна економічна криза стала результатом провалу фінансової системи через низьку якість регулювання, і величезні ризики опинилися поза належним обліком», - стверджується в документі.

У зв`язку з цим Росія запропонує «двадцятці» ввести єдині загальносвітові стандарти у галузі макроекономічної і бюджетної політики, дотримання яких було б обов`язковим для провідних світових економік. Створити систему раннього попередження криз на основі постійної оновлюваної оцінки системних ризиків. Привести до єдиного стандарту регулювання і нагляд у фінансовому секторі, а також принципи роботи світових рейтингових агентств. Створити «наднаціональну резервну валюту, емісія якої здійснюватиметься міжнародними фінансовими інститутами». Зробити цю наднаціональну валюту «суперрезервною». А також істотно розширити фінансові можливості і повноваження МВФ аж до розгляду можливості надати йому право проводити емісії цієї самої «супервалюти».

А «в цілях протидії фінансовому протекціонізму» Росія запропонує «обговорити можливість розробки узгоджених правил «розчищення» трансграничних боргів, зокрема, шляхом координації дій країн, що «представляють» кредиторів і боржників.»