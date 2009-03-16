Тимошенко нарахувала, що Україна йде в ріст: інший світ, інша статистика

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що економічна політика щодо запобігання кризі дає позитивні результати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету міністрів, коментуючи статистичні відомості про розвиток національної економіки в лютому 2009 року.

“Обсяг зростання промислового виробництва у лютому становив 5,4% до рівня січня 2009 року. І майже за всіма напрямами, за винятком енергетики, у нас відзначаються плюсові прирости. Деякі галузі у лютому до січня дали приріст до 20%», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У той же час прем`єр підкреслила, що такі позитивні зміни в економіці ще не дають підстав для ствердження про завершення кризи.

“Це не означає, що криза завершилася, і я б не хотіла, щоб так трактували за жодних обставин. Це означає, що крок за кроком всі антикризові заходи, які ми ухвалюємо як уряд, дають потроху позитивні результати. Безумовно, це тільки початок роботи”, - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що зараз необ`єктивно порівнювати показники соціально-економічного розвитку України з аналогічними показниками минулого року. «Сьогодні ми можемо тільки по місяцях заміряти статистичну температуру, неможливо порівнювати з минулим роком, тому що весь світ став іншим, всі цифри інші, і вся статистика світу інша», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.