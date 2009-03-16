27 березня Тимошенко летить в Москву
МЗС готує відповідні документи
27 березня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у Москві візьме участь у засіданні економічного комітету українсько-російської міждержавної комісії.
Про це УНІАН повідомило джерело в МЗС України.
“Зараз МЗС готує відповідні документи до візиту Ю.ТИМОШЕНКО до Москви», - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, головною темою засідання буде співпраця у сфері авіабудування.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 березня, Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналістам під час перебування на київському авіазаводі "Авіант", що уряд України пропонує Росії наприкінці березня обговорити питання співпраці в галузі літакобудування.
“Найближчими днями - 27, 28, 29 числа цього місяця - спеціально для цього ми ініціюємо засідання економічного комітету між Україною і Російською Федерацією", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
За її словами, одним із головних на цьому засіданні буде питання співпраці з Росією "для забезпечення ринку нашими літаками".
Ю.ТИМОШЕНКО наголосила на важливості для України співпраці з Росією в галузі літакобудування.