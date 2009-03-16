Ющенко та Тимошенко домовилися про дружбу на час поїздки до Брюсселя

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО планують спільно взяти участь у донорській конференції щодо модернізації української газотранспортної системи, яка відбудеться 23 березня у Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

«Сьогодні вони домовились про те, що вони дружньо будуть обстоювати узгоджену позицію на переговорах (щодо модернізації української ГТС – УНІАН) як з представниками Європейської комісії, так і з керівництвом інших держав та міжнародних фінансових структур», - сказав О.ШЛАПАК.

Він нагадав, що і В.ЮЩЕНКО, і Ю.ТИМОШЕНКО запланували протягом цього тижня візити до Брюсселя, де вони матимуть перемовини з керівництвом Європейського Союзу та політичними лідерами інших країн.

Також вони дали згоду взяти участь 23 березня у прес-конференції, яка відбудеться за підсумками донорської конференції.

За словами О.ШЛАПАКА, завадити цьому може лише рівень представництва Єврокомісії на даній конференції.

«Завадити цьому можуть якісь робочі переговори, які сьогодні ведуться з європейською стороною, оскільки, якщо поїде Президент, то, безумовно, хотілось би бачити на конференції і найвище керівництво Європейського Союзу», - сказав О.ШЛАПАК.

Також він повідомив, що сьогодні було прийнято рішення сформувати переговорну групу, яка з завтрашнього дня розпочне кінцеве узгодження спільної декларації, яка має бути прийнята за результатами цієї конференції. До складу групи увійдуть заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ, заступник міністра палива та енергетики Сергій ПАВЛУША, в.о. голови НАК «Нафтогаз Україна» Ігор ДІДЕНКО, представник Секретаріату Президента Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ та інші.

«Україна розраховує на те, що це буде серйозний публічний діалог між Україною та ЄС та іншими міжнародними фінансовими партнерами, які погодяться приєднатися (до проекту модернізації української ГТС – УНІАН)», - сказав О.ШЛАПАК.

При цьому він наголосив, що результатом конференції мають стати кроки, які призведуть до суттєвого підвищення якості послуг, які надає Україна як транзитер російського газу до Європи.