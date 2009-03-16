Кріль радить Тимошенко звикати до поразок

Партія “Єдиний центр” відкидає звинувачення Блоку Юлії Тимошенко у фальсифікації результатів дострокових виборів депутатів Тернопільської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив лідер “Єдиного центру” Ігор КРІЛЬ.

На питання журналістів щодо закидів БЮТ на адресу “Єдиного центру” І.КРІЛЬ відповів: “А що їм залишається робити? Треба було працювати, а не відміняти вибори”.

Лідер “Єдиного центру” побажав представникам БЮТ “нарешті зрозуміти, що брехні приходить край і треба звикати до поразок, сприймаючи їх достойно”.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня відбулися дострокові вибори депутатів Тернопільської облради. За даними голосування на 98% виборчих дільницях, до Тернопільської облради проходять 7 політичних партій. Лідирує Всеукраїнське об’єднання «Свобода» – 33,8%, далі йде партія «Єдиний центр» – 13,8%, потім Партія регіонів – 9,7%. Блок Юлії Тимошенко й Українська народна партія отримали по 8%, партія «Народний Союз Наша Україна» – 5,5%, Блок Литвина – 3,6%.

Сьогодні представники БЮТ звинуватили “Єдиний центр” у фальсифікації результатів виборів до Тернопільської облради. Також вони заявили, що мають намір оскаржити їх результати.

При цьому у Комітеті виборців України вважають, що для оскарження результатів виборів до Тернопольскої обласної ради немає підстав.