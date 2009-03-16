Секретаріат Ющенка та МВФ знайшли дірку в бюджеті - 20 мільярдів

Президент України Віктор Ющенко наполягає на необхідності збалансування Державного бюджету. На сьогоднішній черговій нараді з координації дій органів державної влади та політичних сил в кризових умовах розвитку економіки Глава держави наголосив - таку саму вимогу ставить перед Україною і МВФ. Про це повідомила прес-служба Президента України.

Як заявив сьогодні на брифінгу перший заступник Глави Секретаріату Президента Олександр Шлапак, розрахунки фахівців Секретаріату та Фонду збігаються - цього року центральний бюджет України недоотримає близько 20 млрд. грн.

Мінфін має визначитися, на яку суму доходів може розраховувати український бюджет у поточному році, наголосив О.Шлапак. Він нагадав, що по п`яти законах, які мали бути прийняті в підтримку бюджету, парламент так і не досяг згоди. «Відтак бюджет апріорі не отримає 5,8 млрд. грн.», - зазначив він, додавши, що вже після нового року ВР прийняла 11 законів, які в той чи інший спосіб впливають на дохідну та видаткову частини бюджету. «Ми отримаємо збільшення доходів на суму близько 500 млн. грн., але майже напевно ми отримаємо зменшення доходів майже на 3,6 млрд. грн. у зв`язку з прийнятими законами», - сказав О.Шлапак.

За його словами, на сьогоднішній нараді Президент виклав усі ці цифри перед Прем`єр-міністром та Головою ВР і запропонував у найближчий час уважно їх вивчити - «з тим, щоб мати можливість оцінити реальний стан державного бюджету і напрацювати ті заходи, які нам будуть потрібні для врегулювання ситуації».