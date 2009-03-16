Тягнибок вже збирається в Президенти

Лідер Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Олег ТЯГНИБОК має намір брати участь у виборах Президента України і сподівається вийти в другий тур.

Про це він заявив в інтерв’ю “Українській правді”.

На запитання, чи підтримає він чинного Президента Віктора ЮЩЕНКА на майбутніх виборах глави держави, О.ТЯГНИБОК відповів: "Я сам буду балотуватися. І сподіваюся, що пройду в другий тур".

Як повідомляв УНІАН, 15 березня відбулися дострокові вибори депутатів Тернопільської облради. За попередніми даними підрахунку голосів на 98% виборчих дільницях, до Тернопільської облради проходять 7 політичних партій. Лідирує Всеукраїнське об’єднання «Свобода» – 33,8%, далі йде партія «Єдиний центр» – 13,8%, потім Партія регіонів – 9,7%. Блок Юлії Тимошенко й Українська народна партія отримали по 8%, партія «Народний Союз Наша Україна» – 5,5%, Блок Литвина – 3,6%.