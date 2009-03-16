Інститут Горшеніна узагальнить результати соцдосліджень, проведених у 2008 році

18 березня (середа) 2009 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція

РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОЇ ПРОГРАМИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2008 РОКУ «ПРОЕКТ КРАЇНИ».

На прес-конференції будуть узагальнені результати циклу соціологічних досліджень, проведених Інститутом Горшеніна впродовж 2008 року. Річна програма досліджень охопила такі галузі державного життя: територіально-адміністративний устрій, оборонну стратегію, соціальну захищеність населення, дотримання громадянських свобод тощо. Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

На прес-конференцію винесено питання:

- Що означає Україна для її мешканців? Чи пишаються українці тим, що є громадянами України?

- Чи існує реальна загроза розколу України?

- Якою має бути виборча система в державі: мажоритарною чи пропорційною?

- Якою має стати Україна через 10 років, щоб сучасні діти нею пишалися?

- Як змінився рівень корупції в країні за останній рік?

- Чи готові українці до радикальних дій (страйки, погроми тощо) в разі погіршення економічної ситуації в країні?

Учасники прес-конференції:

- Костянтин Бондаренко – директор Інституту Горшеніна;

- Володимир Попович – керівник департаменту досліджень Інституту Горшеніна;

- Марина Ткаченко – експерт в галузі соціального проектування, кервіник Call-центру.

Контакт для ЗМІ: Олена Дяченко 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.