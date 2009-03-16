Інститут Горшеніна узагальнить результати соцдосліджень, проведених у 2008 році
18 березня (середа) 2009 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція
РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОЇ ПРОГРАМИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2008 РОКУ «ПРОЕКТ КРАЇНИ».
На прес-конференції будуть узагальнені результати циклу соціологічних досліджень, проведених Інститутом Горшеніна впродовж 2008 року. Річна програма досліджень охопила такі галузі державного життя: територіально-адміністративний устрій, оборонну стратегію, соціальну захищеність населення, дотримання громадянських свобод тощо. Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.
На прес-конференцію винесено питання:
- Що означає Україна для її мешканців? Чи пишаються українці тим, що є громадянами України?
- Чи існує реальна загроза розколу України?
- Якою має бути виборча система в державі: мажоритарною чи пропорційною?
- Якою має стати Україна через 10 років, щоб сучасні діти нею пишалися?
- Як змінився рівень корупції в країні за останній рік?
- Чи готові українці до радикальних дій (страйки, погроми тощо) в разі погіршення економічної ситуації в країні?
Учасники прес-конференції:
- Костянтин Бондаренко – директор Інституту Горшеніна;
- Володимир Попович – керівник департаменту досліджень Інституту Горшеніна;
- Марина Ткаченко – експерт в галузі соціального проектування, кервіник Call-центру.
Контакт для ЗМІ: Олена Дяченко 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.