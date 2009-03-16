На виборах в Рівненській обл. перемогли члени БЮТ, Народної партії, УНП

У Рівненській області 15 березня відбулись дострокові вибори сільських голів у 5 населених пунктах, на яких перемогли члени БЮТ, Народної партії, УНП та двоє безпартійних.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у інформаційно-аналітичному відділі Рівненської обласної ради.

Зокрема, у с.Хотин Радивилівського району (повноваження попереднього голови тут було достроково припинено за рішенням сільради) перемогу здобув член Народної партії Олександр ФЕРЧУК (1975 р.н.), за якого проголосували 295 осіб, які взяли участь в голосуванні, що становить 53,2%.

Плосківським сільським головою (Острозький район) став член Української народної партії Юрій ЧУМАК (1954 р.н.), за якого проголосували 64,08% виборців, що взяли участь у голосуванні.

Новим Підгаєцьким сільським головою (Млинівський район) стала член ВО «Батьківщина», секретар Підгаєцької сільради Жанна ГОЛОЮХ (1968 р.н.), яку підтримали 84,33% виборців, що взяли участь у голосуванні.

На виборах Кисорицького сільського голови (Рокитнівський район) перемогла позапартійна Ніна ОГОРОДНІК (1960 р.н.). Їй віддали свої голоси 26,8% виборців.

На виборах Стовпинського сільського голови (Корецький район) перемогу здобув позапартійний, безробітний Олександр НЕМИРА (1960 р.н.) – 52,1%.