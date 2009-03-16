Мером м.Роздільна обраний кандидат від Народної партії

Міським головою міста Роздільна Одеській області обраний кандидат від Народної партії Михайло ЛУЖНИЙ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської обласної організації Народної партії.

За її даними, за кандидата-«народника» проголосували 1 тис. 147 виборців із понад 13 тисяч жителів райцентру, що мали право голосу, або 32% тих, хто взяв участь у голосуванні. М.ЛУЖНИЙ випередив основних опонентів – виконуючого обов`язки мера Юрія ПАЛАЗОВА і кандидата від Партії регіонів Сергія КРИЛОВА на 79 і 371 голос, відповідно.

За оцінкою голови облорганізації Комітету виборців України Анатолія БОЙКА, «низька явка виборців на дільниці пов`язана з тим, що близько 20% роздільнянців (942 особи), які прийшли на виборчі дільниці, не змогли знайти себе у списках».

Успіх М.ЛУЖНОМУ, на його думку, забезпечила підтримка екс-губернатора Одеської області Сергія ГРИНЕВЕЦЬКОГО.

За словами А.БОЙКА, особливу активність у ході виборчої кампанії проявили кандидати в мери Ю.ПАЛАЗОВ, М.ЛУЖНИЙ і С.КРИЛОВ. Перший забезпечив місцевим виборцям-жінкам мімози і безкоштовні поїздки в маршрутному таксі напередодні 8 березня, другий організував їм же вітальні листівки, третій - весняний чоловічий суботник, стверджує А.БОЙКО.

Нагадаємо, попередній мер Роздільної Борис КІНДЮК близько року тому був викритий і засуджений за звинуваченням у хабарництві. На його місце претендували 7 чоловік: зокрема, самовисуванець Ю.ПАЛАЗОВ, виконуючий аж до виборів обов`язки міського голови, «регіонал» С.КРИЛОВ і «народник» М.ЛУЖНИЙ, що раніше вже двічі обіймав цю посаду.