Литвин скликає керівників фракцій поговорити про наступника Огризка

О 15 годині на нараді у голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА керівники фракцій обговорять порядок розгляду питання про призначення Олега ШАМШУРА міністром закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР повідомив на сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту

Він повідомив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на затвердження парламенту на посаду глави МЗС кандидатуру О.ШАМШУРА, який є послом в США.