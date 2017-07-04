Глава МЗС Польщі: з Бандерою Україна не увійде в Європу

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Україна не зможе увійти в Європу до тих пір, поки не буде вирішено історичні питання і питання статусу польських меншин. Про це він сказав в інтерв'ю польському виданню wPolityce.

"Економічне співробітництво, на жаль, не виглядає добре. І найгірше, звичайно, історичні питання. Наше послання дуже чітке: з Бандерою в Європу ви не увійдете. Ми говоримо про це і голосно і тихо. Ми не будемо повторювати помилок 1990-х років, коли були певні проблеми у відносинах з Німеччиною і Литвою. Я маю на увазі статус польських меншин у цих країнах. Вже маючи такий досвід, ми будемо твердо вимагати від України, щоб всі справи були улагоджені до того, як Київ буде стояти біля воріт Європи з проханням про членство", - Заявив Ващиковський.

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Ващиковський зазначив, що якщо ці питання вирішені не будуть, може виникнути ситуація на зразок тієї, що існує у Греції і Македонії. Через незгоду Греції з назвою Македонії остання не може вступити в НАТО і почати переговори про членство в ЄС.

Зазначимо, що Ващиковський по суті повторив слова голови правлячої партії Польщі "Право і Справедливість" Ярослава Качиньського, який вважає, що глорифікація імені Степана Бандери в Україні може зашкодити євроінтеграційним прагненням України.

"Я ясно сказав пану президенту Порошенко, що з Бандерою вони (Україна) в Європу не увійдуть. Це справа для мене ясне, ми і так виявили величезне терпіння, але всьому є межа", - заявив Качиньський.