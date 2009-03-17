Яценюк прогнозує торги при голосуванні за Шамшура

Народний депутат від НУ-НС, екс-голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що парламент дасть згоду на призначення Олега ШАМШУРА міністром закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, в питанні призначення голови МЗС треба розрізняти два моменти - фаховість кандидата та загальний стан парламенту.

«В стані, в якому зараз знаходиться український парламент, немає підтримки нікому. Бо одні вже валізи спакували, інші – розпакували», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

В той же час, на його думку, альтернативи О.ШАМШУРУ знайти практично неможливо.

«Я його дуже добре знаю як посла. І я з ним не мав жодних проблем», - сказав А.ЯЦЕНЮК, який у 2007 році обіймав посаду міністра закордонних справ.

«Я думаю, що проголосують», - сказав А.ЯЦЕНЮК, прогнозуючи перспективи надання згоди Верховною Радою на призначення О,ШАМШУРА.

При цьому він не виключив, що будуть іти певні торги між певними політичними силами.

«Торги можуть відбутися. Ми віддамо голоси за О.ШАМШУРА, а ви нам ще сформуйте один уряд. Це стандартна парламентська процедура», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд ВР кандидатуру О.ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ.

О.ШАМШУР (1956 року народження) із грудня 2005 року працює Надзвичайним та Повноважним Послом України в США. До цього обіймав посади заступника міністра закордонних справ, начальника управління Європейського Союзу МЗС України, заступника голови Державного комітету України у справах національностей та міграції. Був також радником-посланником у Посольстві України в країнах Бенілюксу та членом Комісії при Президентові України з питань громадянства.