Ігор Палиця: Суд під тиском влади замість людей вирішив, хто керуватиме Луцьком

Чинна влада, яку привів у кабінети Майдан, через підконтрольні суди вирішує замість людей, хто ними керуватиме.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявив голова Волинської облради, член президії УКРОПу Ігор Палиця, коментуючи рішення суду у справі екс-секретаря Луцької міськради Ігоря Поліщука.

4 липня Львівський апеляційний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги екс-секретаря Луцької міськради Юлії Вусенко, яку нещодавно звільнили депутати. На це інстанції знадобилося 15 хвилин. Причому про апеляційні скарги протилежної сторони судді «забули». За словами Ігоря Поліщука, під час розгляду справи у головуючого судді вже був готовий повний текст рішення суду, тобто питання було вирішене ще до засідання.

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«Сьогодні суд за вказівкою «обраних» замість мешканців міста та делегованих ними представників у міській раді приймає рішення, хто має керувати містом, а завтра він, за вказівкою обраних, вирішуватиме замість народу, хто має керувати ним! Обрані, схаменіться та зупиніться! Згадайте, чого люди очікували, обираючи вас!» – написав політик.

Ігор Палиця також зазначив, що внаслідок намагань влади встановити монополію на силу та ухвалення важливих рішень люди втрачають віру у правду та справедливість, а довіра до інституту Президента, Верховної Ради та Кабміну становить наразі менше десяти відсотків.

Водночас усе, що відбувається не за її сценарієм, влада називає провокаціями Москви, а тих, хто говорить неприємну правду про керманичів України, – ворогами та колаборантами, додав представник УКРОПу.