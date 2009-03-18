Уряд на 9 місяців зменшив зарплати прем’єра, віце-прем’єрів та міністрів

Уряд з 1 квітня вдвічі зменшує зарплати прем’єр-міністра, віце-прем’єрів та міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову сьогодні на засіданні ухвалив Кабінет міністрів.

Обмеження розміру зарплат встановлено на період з 1 квітня 2009 року до 1 січня 2010 року у зв’язку зі світовою фінансовою кризою.

Крім того, уряд звернувся з пропозицією до народних депутатів та Президента України так само ухвалити рішення про зменшення своїх зарплат.

На сьогоднішньому засіданні члени уряду домовилися обмежити зарплати лише тим, хто обіймає політичні посади. Урядовці не підтримали пропозиції скоротити виплати чиновникам усіх рівнів та працівникам державних підприємств-монополістів, зважаючи на невисокий рівень зарплат у таких структурах.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що ініціює скорочення втричі зарплати для високопосадовців.

3 березня Верховна Рада вирішила вдвічі зменшити зарплату Президенту, прем`єру, народним депутатам та іншим високопосадовцям, ухваливши постанову «Про заходи із впорядкування окремих витрат державного бюджету України».

11 березня перший віце-прем`єр Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що вважає неприпустимим зниження зарплат середній ланці держслужбовців у зв`язку із зниженням зарплат вищим посадовцям.

На його думку, механізми скорочення зарплат вищим посадовцям повинні бути чітко визначені. «Складність тут полягає в тому, що зарплати всіх державних службовців прив`язані за рангом до зарплати міністра як до бази, тому для нас дуже важливо піти на обмеження для політичних діячів, але зберегти рівень заробітної плати державним службовцям», - пояснив він.

О.ТУРЧИНОВ нагадав, що рівень зарплати державних службовців не переглядався впродовж року. «Заробітна плата у держслужбовців не збільшувалась цього року, більше того, - багато з них у зв`язку зі скромними фінансами не одержують премії і для нас принципово зберегти професіоналів на посадах держслужбовців», - наголосив він.