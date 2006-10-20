Кушнарьов вважає політичною спекуляцією заяву Тимошенко про уряд Януковича

Заступник керівника фракції Партії регіонів у Верховній Раді Євген КУШНАРЬОВ називає політичною спекуляцією заяву лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про те, що уряд Віктора ЯНУКОВИЧА «більше, ніж до весни, не протягне».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів із посиланням на Є.КУШНАРЬОВА.

«Це політичні спекуляції й нісенітниці. Юлія ТИМОШЕНКО не ясновидиця, щоб знати, скільки пропрацює уряд», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Народний депутат також вважає безпідставними заяви Ю.ТИМОШЕНКО про те, що опозиції вдасться усунути від влади уряд до кінця зими.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні висловила припущення, що уряд В.ЯНУКОВИЧА «більше, ніж до весни, не протягне». За її словами, «такої ганьби, якою був цей бюджет (йдеться про проект державного бюджету на 2007 рік – УНІАН), не бачила Україна». Вона зазначила, що до проекту бюджету надійшли три тисячі поправок і виходить, що з цих поправок можна переписати бюджет наново. Виходячи з цього, допустила Ю.ТИМОШЕНКО, більше, ніж до весни, уряд не протримається. Вона зазначила, що до весни «буде очевидним, що верхи не можуть». При цьому Ю.ТИМОШЕНКО додала, що своїм ставленням до країни, до людей, до еліт цей уряд «сам себе усуне від влади».

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що потім будуть застосовані правові механізми усунення від влади цього уряду. На запитання журналістів, про які механізми йде мова, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я не можу відкрити всі наші ноу-хау».