Янукович доручив унеможливити ксенофобію, расизм й антисемітизм

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив відновити роботу Комісії при Кабінеті Міністрів України з питань повернення майна і нерухомості релігійних організацій та релігійних громад.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, таке рішення В.ЯНУКОВИЧ прийняв, зважаючи на численні звернення представників різних релігійних конфесій, релігійних громад та організацій. Проект урядового рішення щодо відновлення роботи цієї Комісії доручено підготувати віце-прем’єр-міністру Дмитру ТАБАЧНИКУ.

Крім того, глава уряду дав доручення Міністерству юстиції при розробці проекту Закону України „Про основні засади внутрішньої та зовнішньої політики” передбачити в ньому правові норми, які б унеможливлювали поширення і пропагування ксенофобії, расизму й антисемітизму.