Ющенко наголошує на кризі Нашої України і закликає до оновлення керівництва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО залишається прибічником єдності “помаранчевих” сил і вважає, що розвал “помаранчевої” єдності є результатом хибної політики, честолюбства і безвідповідальності персоналій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на з’їзді партії “Народний Союз Наша Україна”.

За його словами, трьохмісячні дебати під час формування парламентської коаліції багато чого проявили. Як сказав В.ЮЩЕНКО, дискусія, особливо та, що відбувалася під час формування коаліції, показала, що по ряду серйозних питань “помаранчевим” силам не вдалося закріпити спільні позиції.

В.ЮЩЕНКО також заявляє, що залишається з партією “Народний Союз Наша Україна”. За його словами, щоб не було спекуляцій, де знаходиться Президент по відношенню до партії, він “був з цією партією, є і буде”. За словами В.ЮЩЕНКА, він пишається тим, що партія є унікальним носієм ідей державності демократичного розвитку та європейської інтеграції.

Президент України наголошує на кризі у партії “Народний Союз Наша Україна” і закликає з’їзд НСНУ дати об’єктивну і жорстку оцінку керівництву партії та оновити його склад.

За його словами, однією з ознак цієї кризи є те, що після президентських виборів партія не спромоглася виробити головну ідею своєї діяльності. «Єдина ідея була – ми партія Президента. Я це шаную, але хочу сказати, що цього замало», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Також В.ЮЩЕНКО висловив переконання, партія не може розбудовуватися адміністративним шляхом. Він підкреслив, що на сьогодні в багатьох областях є партійні організації, які існують лише на папері, оскільки їхнє керівництво призначалося зверху.

Президент наголосив, що за все це повинна відповідати як партія в цілому, так і, зокрема, її керівництво: політрада, виконком і, особливо, президія. В.ЮЩЕНКО наголосив на необхідності змінити керівні органи партії, статутні документи та сформувати новий механізм виборів керівництва партії. «Це – ясні цілі, їх досягнення говорить про успіх, а недосягнення – про поразку», - наголосив глава держави.

Крім того, В.ЮЩЕНКО заявив про необхідність перереєструвати партійні організації, щоб позбутися «мертвих душ» та виробити основну ідею партії - чітку і зрозумілу для суспільства. Багато з цих критичних зауважень Президента були підтримані оплесками делегатів з’їзду.

Почесний голова НСНУ вважає хибною практику прийняття до партії колишніх посадових осіб. «Практика вербування партією осіб, які обіймали високі посади чи були депутатами, призвела до того, що партія стала придатком владних структур», - сказав Президент. Він наголосив, що особливо це було помітно протягом останніх трьох кварталів цього року. «Я не хочу, щоб партія перетворювалася у закрите акціонерне товариство, де головні акціонери можуть вирішувати, що потрібно для партії», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент України не розуміє, чому НСНУ досі не співпрацює з правими партіями, які не пройшли до парламенту. «До парламенту не потрапила низка правих партій. А де вони зараз? Чому не з нами?», - сказав Президент. Він висловив переконання в тому, що ті політичні сили, які протягом всієї своєї діяльності боролися за державність України, мають бути партнерами НСНУ. «Хто повинен консолідувати демократичний рух в Україні? Переконаний – «Наша Україна»», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також висловив переконання, що керівництво партії несе відповідальність за те, що ці партії й досі не співпрацюють з «Нашою Україною».

Віктор ЮЩЕНКО закликає НСНУ відмовитися від політики взаємознищення на користь політики співіснування. «Я бачу, як досягти політичної стабільності в Україні», - сказав Президент. «Через протистояння чи взаємознищення мало чого можна зробити. Ми повинні будувати політику співіснування», - додав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що понад два роки Україна перебуває в стані політичної війни. Однак зараз є можливість досягнути політичної стабільності, принаймні, на найближчі три з половиною роки. «Як досягається стабільність? Це дорога політичної консолідації – почути партнера», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він наголосив, що консолідація повинна відбуватися виключно навколо загальнонаціональних ідей, таких як державність, соборність України, завершення дискусії щодо мовних питань, навколо духовної єдності нації та процесів інтеграції до європейських і євроатлантичних структур.

«Наша Україна» повинна чітко розуміти, що політика взаємознищення – не є наша політика. Вона не повинна стати ціллю», - підкреслив глава держави. Він також наголосив, що партія має боротися не задля перемоги над окремим політиком чи політичною силою, а для завоювання сердець кожної людини.