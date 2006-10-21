Під скандування «Катеринчук!» делегати з’їзду НСНУ вимагають продовжити роботу
12:05, 21 жовтня 2006Політика
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А на перерву вистачить 40 хвилин
Делегати третього звітно-виборчого з’їзду партії “Народний Союз Наша Україна” після оголошення перерви не розходяться, скандуючи «Вимагаємо звіту!» і «Катеринчук!».
Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат Віктор КОРОЛЬ з трибуни закликав зібрати засідання ради партії для того, щоб через 40 хвилин продовжити з’їзд, незважаючи на оголошення тритижневої перерви у його роботі. Зал підтримав оплесками цю ініціативу.
У даний час делегати йдуть з залу.
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