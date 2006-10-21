Під скандування «Катеринчук!» делегати з’їзду НСНУ вимагають продовжити роботу

Делегати третього звітно-виборчого з’їзду партії “Народний Союз Наша Україна” після оголошення перерви не розходяться, скандуючи «Вимагаємо звіту!» і «Катеринчук!».

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат Віктор КОРОЛЬ з трибуни закликав зібрати засідання ради партії для того, щоб через 40 хвилин продовжити з’їзд, незважаючи на оголошення тритижневої перерви у його роботі. Зал підтримав оплесками цю ініціативу.

У даний час делегати йдуть з залу.