Шамшур після розмови з БЮТ оцінив свої шанси стати міністром

Посол України у США, кандидат на посаду міністра закордонних справ Олег ШАМШУР реалістично дивиться на свої шанси стати міністром закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам після зустрічі з фракцією БЮТ.

Відповідаючи на запитання, як він оцінює свої шанси стати міністром, О.ШАМШУР сказав: «Реалістично».

Водночас він зауважив, що подання Президентом його кандидатури на розгляд парламенту певним чином стало для нього сюрпризом.

«Розмова з Президентом відбулася у понеділок, а у вівторок вже було подання, і я буквально у цей же день вилетів до Києва», - сказав О.ШАМШУР.

За словами посла, глава держави має намір особисто представити його кандидатуру у Верховній Раді.

О.ШАМШУР зауважив, що Президент очікує від нього як міністра продовження курсу України на євроатлантичну інтеграцію.

Відповідаючи на запитання, чому він відмовився зустрітися з фракцією Партії регіонів, О.ШАМШУР зауважив, що сталося певне непорозуміння, і на сьогодні не був узгоджений час цієї зустрічі. «Але я готовий зустрітися з ними в будь-який зручний для них час», - сказав він.