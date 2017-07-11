У липні спливає термін розслідування НАБУ справи, в якій фігурує фірма Дубневичів

У середині липня закінчується термін розслідування детективами Національного антикорупційного бюро України кримінальної справи, порушеної проти високопоставлених чиновників «Укрзалізниці», які діяли в інтересах низки приватних компаній, включаючи скандально відому фірму «Корпорація «КРТ», кінцевими бенефіціарами якої є народні депутати від фракції БПП Ярослав та Богдан Дубневичі.

Про це сказано в рішенні Солом'янського суду Києва.

При цьому в рішенні суду міститься інформація про те, що термін продовження, розпочатого ще 31 березня 206 року досудового розслідування у відношенні високопоставлених чиновників «Укрзалізниці», продовжений постановою заступником Генпрокурора-керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким 17 травня цього року.

У рішенні суду також сказано, що детективи НАБУ підозрюють відразу декількох високопоставлених чиновників «Укрзалізниці», які, зловживаючи своїм службовим становищем, підписали підприємством «Коростенський завод залізобетонних шпал», який належить УЗ, договір в інтересах комерційних підприємств – «Арго», «НВФ «Колія» і «Корпорація «КРТ» (кінцевими бенефіціарами останньої є брати Дубневичі).

«На виконання цих договорів витратили в інтересах третіх осіб грошові кошти ПАТ "Укрзалізниця" в сумі 152 млн. грн., з яких понад 26 млн. грн. безповоротно вибуло з активів ПАТ "Укрзалізниця", оскільки їх предметом була закупівля метизної продукції за цінами, які більше ніж на 30% вище ринкових, чим ПАТ "Укрзалізниця" нанесено тяжкі наслідки», - йдеться в рішенні суду з посиланням на результати досудового розслідування.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня НАБУ провело обшук в офісах компаній, які належать братам Дубневичам, однак про результати обшуку нічого невідомо.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що на початку лютого обшук у працюючих в нафтогазовій сфері компаніях братів Дубневичів проводила СБУ. Тоді ж з'явилася інформація, що спецслужба розслідує зловживання фірм Дубневичів на суму 1 млрд. грн.

У червні Вищий адмінсуд прийняв до розгляду скаргу управління Державної фіскальної служби у Львівській області, яка вимагає позапланової перевірки «Корпорації КРТ», підозрюючи компанію в неправильному формуванні податкового кредиту на величезну суму.

Однак провести позапланову перевірку співробітники Фіскальної служби не можуть без рішень судів Львівської області, які приймають рішення на користь фірми Дубневичів.

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян неодноразово звинувачував братів Дубневичів в корупції, вказуючи, що пов'язані з ними компанії стають переможцями багатомільярдних тендерів «Укрзалізниці».

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстровано на них і членів сім'ї нерухомого майна.