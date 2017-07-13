Кандидат на пост глави ФБР хоче перевірити втручання України у вибори США

Кандидат на пост директора ФБР Крістофер Рей у середу пообіцяв розібратися, чи втручалася Україна вибори в США в 2016 році.

Про це повідомляє "Голос Америки".

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В ході сенатських слухань щодо затвердження нового глави ФБР сенатор-респбликанец Ліндсі Грем попросив Рея дати оцінку закидам про втручання України в хід виборчої кампанії в 2016 році.

Такі закиди на початку 2017 року з'явилися на сторінках видання Politico у статті "Спроби України саботувати Трампа нашкодили їй самій" журналіста Кеннета Фогеля.

"Розслідування видання Politico виявило, що американка українського походження, яка консультувала DNC, зустрічалася з високопоставленими особами Посольства України у Вашингтоні, з метою викрити зв'язку співробітника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта з Росією, згідно з повідомленнями людей безпосередньо знайомих з ситуацією. Вам відомо про ці звинувачення?", - запитав Грем.

Рей відповів, що "із задоволенням займеться цим" і додав, що "для України було б неправильно втручатися в наші вибори".

Пізніше в середу прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, відповідаючи на звинувачення про втручання Росії у вибори США, заявила, що змова Демократичної партії з урядом України, на її думку, підкріплена великою кількістю доказів.

"Якщо і є якісь докази змови в ході минулих президентських виборів у США, то це - докази змови між Демократичною партією США та урядом України", - сказала вона.

Посольство України в США спростувало подібні заяви.

"Посольство України в США, як заявлялося раніше, жодним чином не координувало з Демократичним національним комітетом ніяких зусиль для проведення досліджень чи будь-яких дій, спрямованих проти кандидатів на виборах президента США або членів їх команд", - підкреслили в посольстві.

У січні 2017 року журналіст Кеннет Фогель опублікував статтю "Спроби України саботувати Трампа нашкодили їй самій".

Фогель, посилаючись на слова екс-співробітника посольства України в США Андрія Теліженко, заявив, що посольство, нібито, тісно співпрацювало з Олександрою Чалупою, американкою українського походження, тісно пов'язаної з Демократичною партією, допомагаючи їй збирати викривальні матеріали щодо члена виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.