Верховна Рада ухвалила закон «Про Конституційний Суд України» (№6427-д). Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 245 із 364 народних депутатів, зареєстрованих в сесійні залі.

Законом передбачено, що до складу Конституційного суду входять 18 суддів.

Президент України, Верховна Рада України та З'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного суду.

Законом передбачено, що у складі суду діють Велика палата, два сенати та шість колегій. Велика палата діє у складі всіх суддів Конституційного суду. Також законом визначено питання, які перебуватимуть в її компетенції.

Законом передбачено, що посадовий оклад судді Конституційного суду встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного суду.

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Як зазначив під час обговорення народний депутат від «Батьківщини» Юрій Одарченко, оклад судді КС становитиме 120 тис. грн на місяць.

Суддям Конституційного суду, які обіймають посади секретаря Колегії, виплачується щомісячна доплата у розмірі 5% посадового окладу судді; заступника голови суду – 10% посадового окладу судді; голови суду – 15% посадового окладу судді.

Законом визначено, що суддя Конституційного суду у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання, яке виплачується у розмірі 50% винагороди судді Конституційного суду. Відповідно до закону, щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного суду у відставці виплачується безвідносно до заробітку (прибутку), що його суддя одержав після виходу у відставку. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного суду у відставці виплачують органи Пенсійного фонду України за рахунок коштів державного бюджету.

Законом визначено, що відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду на конкурсних засадах здійснюють конкурсні комісії, які створюють відповідно президент України, Верховна Рада, З'їзд суддів України, а в період між з'їздами суддів – Рада суддів України.

Відповідно до законопроекту, суддя Конституційного суду призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно.

Також законом визначені підстави для звільнення судді Конституційного суду.

Передбачено, що суддю без згоди суду не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Законом передбачено, що сенат діє у складі дев'яти суддів Конституційного суду. Персональний склад сенатів затверджується постановою Конституційного суду. Сенат розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами, а також інші питання, визначені цим Законом.

Разом з тим законом передбачено нову форму звернення до КС - конституційна скарга, яку може подати громадянин.

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Конституційною скаргою є подане до суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу. Суб'єктом права на конституційну скаргу є особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України (його окремі положення) суперечить Конституції України.

Також визначено, що конституційну скаргу може бути подано, якщо остаточне судове рішення у справі особи набрало законної сили не раніше 30 вересня 2016 року.

Крім того, законом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема передбачено, що неповага до Конституційного суду України з боку перекладача, свідка, спеціаліста, експерта, інших учасників конституційного провадження, залучених Конституційним судом до участі у справі, що виявилась у злісному ухиленні від явки на засідання, пленарне засідання Сенату, Великої палати Конституційного суду України, або в непідкоренні цих та інших осіб розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час таких засідань, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до Конституційного суду України, тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У Прикінцевих положеннях зазначається, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.