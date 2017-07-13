Україна передала ЄС документи з фактами обходу Росією санкцій

На саміті Україна-ЄС представникам Євросоюзу передали інформацію про обході Росією санкцій, в чому допомагають деякі європейські країни.

Про це сказав заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв в ефірі 5 каналу.

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За словами Єлісєєва, представники України передали документ, в якому прописані всі факти і випадки, коли РФ вдається обходити європейські санкції.

17 березня 2017 року агентство Reuters повідомило про те, що німецький концерн Siemens поставив в РФ чотири турбіни нібито для будівництва електростанції на Таманському півострові. На Крим поширюються санкції Євросоюзу, які забороняють європейським компаніям постачання на півострів енергетичні технології.

7 липня в Siemens заявили, що компанія створить робочу групу, яка перевірить інформацію про можливу поставку своїх газових турбін в аннексированный Росією Крим.