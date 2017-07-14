Заплановані в вересні вибори мера Луцька відкладаються

Намічені на вересень вибори мера Луцька відкладаються через небажання в Раді голосувати.

У четвер непоміченими в парламенті залишилися питання дострокових виборів міського голови Луцька, заявив народний депутат України Тарас Батенко на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогоднішній сесійний день, мабуть, один з найважчих за цю каденцію парламенту, який залишив чимало запитань "за кадром". Насамперед - це небажання депутатів продовжувати пленарні засідання наступного тижня. Саме цим був зумовлений перенасичений графік - "усі реформи за один день".

Малопоміченими для виборця залишилися питання дострокових виборів міського голови Луцька, хоча ще напередодні депутати-лучани Ірина Констанкевич, Ігор Гузь били, як-то кажуть, "у набат". Адже після смерті міського голови Миколи Романюка, місто більше як півроку не має очільника. Спікер парламенту Андрій Парубій учора намагався виправити цю ситуацію і поставив проект постанови Верховної Ради про дострокові вибори в низці міських і районних рад (таких по Україні набралося близько 50) на голосування. Ставив безуспішно кілька разів, і кожного разу безрезультатно. Причиною став Луцьк. А також те, що фракція БПП не збирається оголошувати там вибори, бо вважає його "своїм містом".

Я вдячний Андрієві Парубію, який розуміє цю проблему і зробив усе, щоб запустити легітимний процес виборів. І тільки страхом можу пояснити небажання фракції БПП голосувати за цю постанову і дозволити лучанам обрати свого мера.

Це свідоме гальмування з голосуванням відкладає вибори, які мали відбутися 24 вересня, ще на кілька місяців. Відкладається саме через егоїзм і страх очільників БПП програти. Проте страх, як відомо, не є запорукою перемоги. Терпіння лучанам. Перемога за вами!" - йдеться в дописі.

Як прокоментував ситуацію радник міського голови Ігор Поліщук, "хто буде міським головою, тепер вирішують не лучани на виборах, а хтось в Києві в кулуарах".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні Рада остаточно звела на нівець сподівання лучан на позачергові вибори міського голови в вересні. Андрій Парубій був готовий поставити на голосування питання по виборах в Луцьку, однак фракція БПП в категоричній формі заявила, що не буде голосувати за це, бо міський голова Луцька - це їхня квота.

Тобто, хто буде міським головою, тепер вирішують вже не лучани на виборах, а хтось в Києві в кулуарах", - зазначив Ігор Поліщук.

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Тим часом нардеп Ігор Гузь повідомив, що вибори в Луцьку відбудуться у 2018 році, оскільки Адміністрація президента, БПП та "Воля народу" усіма способами затягує процес.

У парламентарів не вистачило голосів, щоби розглянути проект постанови про призначення позачергових місцевих виборів. "За" свої голоси віддали 193 народних депутати, зокрема з волинських обранців Ігор Гузь, Ірина Констанкевич та Ігор Лапін. Не голосували - 131 нардеп, серед них Степан Івахів і Сергій Мартиняк, утрималися 19 обранців, проти рішення виступив 1 народний депутат. З депутатської групи "Воля народу" проголосував лише один член партії.

Інформаційне агентство Волинські Новини попередньо провело опитування, чому, на думку лучан, ВР затягує вибори мера у Луцьку. Більшість зійшлася на тому, що такою є вказівка Адміністрації Президента та у БПП й Гунчика (Володимир Гунчик - голова ОДА) немає пристойного кандидата.