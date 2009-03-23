США з радістю поділяться з Україною досвідом, але не грошима

Сполучені Штати Америки не розглядали можливість надання Україні фінансової підтримки на модернізацію газотранспортної системи в ході сьогоднішньої міжнародної конференції з цього питання, яка проходить у Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР, відповідаючи на запитання журналістів у рамках міжнародної конференції «Куди йде Європа? Горизонти нової архітектури безпеки на континенті».

«Не розглядалося питання фінансової підтримки української газотранспортної системи», - сказав він.

Водночас посол повідомив, що представники США беруть участь у конференції з модернізації української ГТС у Брюсселі.

«Дуже хотілося б, щоб українська газотранспортна система стала ефективнішою, продуктивнішою, і ми активно братимемо участь у дискусіях, що точитимуться сьогодні», - сказав В.ТЕЙЛОР.

Він також зазначив, що США мають досвід ефективної роботи газотранспортної системи, але він зосереджений у приватних компаніях. При цьому посол висловив готовність поділитися цим досвідом з Україною. «Ми з радістю надамо Україні цей досвід, який зосереджений у приватних компаніях і урядових структурах», - додав В.ТЕЙЛОР.