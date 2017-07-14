У штабі АТО заявили про зменшення кількості обстрілів на Донбасі

Упродовж сьогоднішнього дня кількість обстрілів російсько-окупаційними бандформуваннями позицій сили АТО дещо зменшилась, противник 9 разів порушував режим припинення вогню.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, незаконні збройні формування і далі продовжують використовувати озброєння, яке вже давно має бути відведене від лінії розмежування.

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Так на Маріупольському напрямку, поблизу Красногорівки, близько 6 ранку противник випустив по нашим опорним пунктам 6 мін калібру 120 міліметрів та 16 мін калібру 82 міліметри. Крім того ворог бив по Широкиному, Павлополю, Гнутовому з гранатометів.

На Луганському напрямку противник сьогодні двічі накривав мінометним вогнем Старий Айдар. А близько опівночі окупанти застосували 120 міліметровий міномет по Новотошківському.

На Донецькому напрямку бойовики з озброєння БМП, гранатометів, стрілецької зброї били по селищу Луганське. Обстріли українських позицій з великокаліберних кулеметів були зафіксовані і поблизу шахти Бутівка.

Як повідомляв УНІАН, британця, який воював на Донбасі за бойовиків, засудили до 5 років в'язниці.