Делегація РФ залишила брюссельську конференцію з модернізації ГТС
"І так все ясно..."
|Валерій ГОЛУБЄВ. Фото Коммерсантъ
Як заявив УНІАН заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ, подальший розвиток конференції делегації Росії не цікавий.
“Нам не цікаво те, що буде далі. І так все ясно... Нам шкода, що Україну втягнули в європейські розбирання”, - сказав В.ГОЛУБЄВ.
У свою чергу, міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО висловив думку, що навряд чи підсумки цієї конференції будуть цікаві самій Україні. Члени української делегації заявили, що Україна вибудовує плани з банками і їм, безумовно, є інтерес надавати кредитні кошти. Інтерес же Росії полягає в тому, щоб українська ГТС була модернізована і гарантувала безперебійну роботу на тривалий період.
Як повідомляв УНІАН, заступник голови правління ВАТ «Газпром» В.ГОЛУБЄВ сьогодні заявив, що сума, необхідна для модернізації української ГТС, має бути в 10 разів більше тієї, що обговорюється на сьогоднішній міжнародній інвестиційній конференції з модернізації української ГТС, що проходить у Брюсселі.
Нагадаємо, що сьогодні після підписання підсумкового документа міністр палива і енергетики України Юрій ПРОДАН і перший заступник голови НАК “Нафтогаз України” Ігор ДІДЕНКО на конференції представили майстер-план модернізації ГТС України.