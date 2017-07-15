Клімкін про постачання турбін Siemens: будь-яка співпраця з РФ – взаємодія з шахраями

Ситуація з поставками в окупований Крим турбін виробництва Siemens всупереч санкціям доводить, що РФ обманює партнерів по бізнесу.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у Twitter.

"Урок для всього відповідального бізнесу: будь-яка співпраця з Росією – це взаємодія з шахраями. Працюємо з цієї нагоди далі", – сказано в повідомленні, яке супроводжує тег Siemens.

Нагадаємо, агентство Рейтер з посиланням на джерела раніше повідомило, що, незважаючи на санкції Євросоюзу, Росія поставила в Крим турбіни Siemens для електростанцій, а одним із підрядників, які займаються їх установкою, є компанія "Интеравтоматика", в якій Siemens володіє 45,7%.

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Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що турбіни для Криму зроблені в Росії з вітчизняних компонентів. Будує ТЕС в Криму "дочка" "Ростеха" — "Технопромекспорт" повідомила, що купила чотири комплекти турбін для Криму на вторинному ринку. Проте пізніше Siemens заявив, що проти його волі принаймні дві з чотирьох турбін, поставлених "Технопромэкспорту" для ТЕС в Тамані, були переміщені в Крим. Siemens ініціює кримінальну розслідування і подав позови про повернення турбін в Тамань і припинення доппоставок в Крим.