Як криза в Нашій Україні вплине на діяльність інших сил

Астрологічний проноз на поточний тиждень Що було Цитата з позаминулого прогнозу (09.10.2006): "Отже, на цьому тижні можна чекати укладання "Нашою Україною" сприятливого політичного договору, або якогось юридичного чи процедурного рішення. Але цей договір може створити спірні, або навіть конфліктні ситуації".

Цитата з минулого прогнозу (16.10.2006): "У першій половині минулого тижня рішення «Нашої України» про перехід в опозицію виглядало вдалим. На цьому тижні очікуються проблеми в кадрових і інформаційних питаннях. Можливі суперечки та інші ситуації, що обмежують інформаційні можливості блоку. Позитивним моментом для блоку буде психологічна впевненість у своїх рішеннях, що грунтується на якомусь торішньому успіху, але вона не допоможе при вирішенні складних питань цього тижня".

На з`їзді НСНУ було прийнято рішення про відставку всього керівництва партії. У "Нашій Україні" йдуть складні перетворення, які вимагають часу.

Цитата з минулого прогнозу (16.10.2006): "Віктор Ющенко, швидше за все, поки що не має якоїсь додаткової інформації для ухвалення рішень. Ця інформація з’явиться у нього наступного тижня".

Головною подією минулого тижня став виступ Віктора Ющенка на з`їзді НСНУ в кінці минулого тижня. Така подія очікувалася на цьому тижні. Помилка в часі незначна, і укладається в допустимий інтервал. Але ця фраза з минулого прогнозу залишається в силі, оскільки на цьому тижні можна чекати подій, що будуть наслідком цього виступу, які власне і виступатимуть в ролі нової інформації для Віктора Ющенка.

Що буде Політична система будь-якої країни складається з ланок – політичних і економічних груп (партій). Основною умовою узгоджених дій ланок є здатність знаходити компроміси. Так влаштовані всі політичні системи – і демократичні, і тоталітарні. Відмінність тільки в тому, що демократичні системи – самоорганізовуються, і відповідно, краще пристосовуються до змін у зовнішній ситуації, а тоталітарні – є керованими, вони погано пристосовуються. Цей короткий вступ до прогнозу необхідний для того, щоб пояснити процеси, які відбуватимуться цього тижня. Криза в одній з ланок – "Нашій Україні" очевидно викличе певні наслідки. На цьому тижні такими наслідками будуть складні процеси в Партії регіонів і в Компартії.

Партія Регіонів. На цьому тижні можливі суперечки, пов`язані з системою управління. Також не виключені колективні розбіжності через якісь внутрішні правила. Це не криза і не конфлікти, а, скоріше, певне розчарування, викликане процесами в політиці взагалі, і в "Нашій Україні" зокрема. Через два-три тижні розчарування мине, і навіть з`являться підстави для оптимізму.

Крім того, можливий неспокій через дії якихось потенційних партнерів, що намагаються налагодити відносини з партією, але одночасно піддають критиці систему внутрішніх відносин у партії. Потенційними цих партнерів можна назвати тому, що процес налагодження відносин буде тривалим і складним через взаємну недовіру. Він завершиться тільки в кінці 2007 року.

Комуністична партія України. На цьому тижні можливі суперечки з економічних питань. Це можуть бути як зовнішні по відношенню до партії економічні теми (наприклад, ухвалення законів), так і внутрішні. Необхідно відзначити, що для КПУ ці процеси тільки наразі виглядають як спірні, проблематичні. Але в даній ситуації Компартія здатна дуже швидко знаходити найбільш оптимальні рішення. Спроба знайти такі рішення буде і впродовж найближчих трьох-чотирьох тижнів, але вона поки що не буде успішною. А ось в майбутньому такі рішення знайдуться. Ці рішення, швидше за все, стануть можливими завдяки особливостям системи управління в партії.

Соціалістична партія вже достатньо інформована про складнощі поточних процесів у політиці завдяки своєму минулому досвіду. Ця ланка політичної системи фактично не має намірів бути залученою до поточних політичних конфліктів.

"Наша Україна" з астрологічної точки зору зараз не має конкретних рішень. Відповідно, на цьому тижні навряд чи варто чекати і якихось помітних дій.

Вадим Феофанов, астролог