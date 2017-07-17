У Єврокомісії пояснили позицію Юнкера щодо створення антикорупційних судів

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер виступає за термінове створення в Україні компетентного незалежного органу для боротьби з корупцією, інституційну структуру якого має вирішувати українська влада. Про це йдеться у листі радника президента ЄК Річарда Шостака до українського Центру протидії корупції, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

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У відповіді на звернення громадських організацій України, в якому йшлося про занепокоєння щодо можливої зміни курсу ЄС у питанні створення антикорупційних судів, радник Юнкера наголосив, що важливість боротьби з корупцією була в центрі обговорення під час саміту Україна-ЄС, який відбувся 13 липня в Києві.

"Президент Юнкер публічно заявив, що зусилля з викорінення корупції в Україні станом на сьогодні були недостатніми. Він казав кожному з його співрозмовників, що боротьба з корупцією буде ключовим орієнтиром, за яким будуть оцінювати процес реформ в Україні", - йдеться в листі.

Також мова йшла про необхідність створення можливості контролювати обвинувачення за корупційні правопорушення.

"Стосовно цього президент Юнкер зробив акцент на важливості заснувати юридичний орган, який буде відповідальний за боротьбу з корупцією, як на терміновому питанні. Він заявив, що вирішальне значення мають наявність гарантій щодо його незалежності, як функціональної, так і бюджетної. Він наголосив на необхідності прозорості та незалежності процесу становлення цього органу та необхідності відбору спеціалізованих суддів", - деталізував радник президента і додав, що "конкретну інституційну структуру органу має вирішувати Україна".

"Президент Юнкер цінує роль громадських організацій в процесі українських реформ та співпрацю, яка існує між ними та Європейською комісією. Він буде залишатися надійним союзником, відстоюючи важливість боротьби з корупцією в Україні", - наголошується в листі.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня десять громадських організацій та рухів публічно звернулися до ЄС з проханням пояснити можливу зміну курсу щодо антикорупційних судів, озвучену президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером на саміті Україна-ЄС. Громадські організації висловили "глибоке занепокоєння відмовою ЄС від вимоги щодо створення в Україні окремого антикорупційного суду" та попросили зустрічі з Юнкером для роз'яснення "ризиків та загроз підходу створення антикорупційних палат у судах нижчих інстанцій".

Нагадаємо, на підсумковій прес-конференції 13 липня 2017 року після завершення саміту Україна-ЄС Юнкер заявив, що Євросоюз допускає створення в Україні антикорупційної палати в рамках існуючої судової системи замість створення окремого Антикорупційного суду.

"Дотепер в ЄС вимагали від України створити спеціальний антикорупційний суд. Тепер ми погодилися цього ранку, що якщо Україна створить в рамках діючої судової системи палату задля розгляду антикорупційних справ, цього буде достатньо", - заявив він.