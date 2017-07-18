Муженко: український народ поховав "Новоросію", поховає і "Малоросію"
Муженко зазначив, що "хворі фантазії російських маріонеток завжди зникають як мара".
Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко прокоментував заяви ватажка «ДНР» щодо намірів створити «Малоросію».
Як написав Муженко на своїй сторінці у Facebook, так звана «Малоросія» зникне так само, як і «Новоросія».
«Український народ поховав "новоро$$ію", похоронить і "малоро$$ію". Хворі фантазії російських маріонеток завжди зникають як мара. Територіальний суверенітет України буде відновлено. Беззаперечно!», – написав Муженко.
Як повідомляв УНІАН раніше, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нової "держави" "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником України».
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"Ми згодні в тому, що нова держава буде називатися Малоросія", - заявив журналістам ватажок "ДНР".
За його словами, столицею "Малоросії" стане Донецьк, а Києву бойовики відвели роль "історико-культурного центру без статусу столичного міста". Захарченко також додав, що необхідно буде ввести в "країні" надзвичайний стан на три роки.