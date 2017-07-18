Муженко: український народ поховав "Новоросію", поховає і "Малоросію"

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко прокоментував заяви ватажка «ДНР» щодо намірів створити «Малоросію».

Як написав Муженко на своїй сторінці у Facebook, так звана «Малоросія» зникне так само, як і «Новоросія».

«Український народ поховав "новоро$$ію", похоронить і "малоро$$ію". Хворі фантазії російських маріонеток завжди зникають як мара. Територіальний суверенітет України буде відновлено. Беззаперечно!», – написав Муженко.

Як повідомляв УНІАН раніше, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нової "держави" "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником України».

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"Ми згодні в тому, що нова держава буде називатися Малоросія", - заявив журналістам ватажок "ДНР".

За його словами, столицею "Малоросії" стане Донецьк, а Києву бойовики відвели роль "історико-культурного центру без статусу столичного міста". Захарченко також додав, що необхідно буде ввести в "країні" надзвичайний стан на три роки.