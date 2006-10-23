Літак, яким летів Черновецький, здійснив вимушену посадку

Цілком можливо, що Київський міський голова Леонід Черновецький вважатиме своїм другим днем народження суботу 21 жовтня 2006 року. Цього дня, о 16. 55 в міжнародному аеропорту Бориспіль вимушену посадку здійснив літак «Хоккер-800» авіакомпанії «LB AIR», що здійснював чартерний рейс по маршруту Абу-Дабі – Київ. За попередніми висновками фахівців авіаційної справи, в літаку відмовила гідравлічна система. На борту було троє членів екіпажу й двоє пасажирів, одним з яких був столичний мер Леонід Черновецький.

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