Володимир Путін: знову двійка?!

Підписання представниками України і Європейського Союзу декларації про модернізацію української газотранспортної системи викликало вкрай нервову реакцію в Москві. Володимир Путін у властивій йому хамській манері назвав декларацію «непродуманою і непрофесійною» і пригрозив змінами у відносинах з ЄС і Україною.

Здавалося б, російському лідерові хвилюватися нема про що: декларація тільки підписана, для практичної реалізації знадобиться чимало часу. За оцінками президентського Секретаріату – протягом 2-7 років, за цей час Україна планує освоїти 2,57 мільярда доларів європейської фінансової допомоги. Варто нагадати, що українська газотранспортна система – найпотужніша в Європі, нею до Старого Світу транспортується 80% російського експортного газу, а чутки про її швидку смерть сильно перебільшені. Росія неодноразово робила спроби встановити контроль над вітчизняною ГТС в 90-х роках, а на початку 2006 і 2009-го організовувала «газові війни» для досягнення своєї мети. Спільну декларацію, підписану в Брюсселі 23 березня, можна сміливо назвати наслідком протистояння навколо постачань російського газу до Європи в січні цього року.

Зазначена декларація передбачає, серед іншого, створення незалежного оператора з експлуатації української ГТС (у нашому випадку – відділення компанії «Укртрансгаз» від НАК «Нафтогаз України»), формування прозорого газового ринку і надання права доступу третім сторонам до українських підземних сховищ газу – найбільших в Європі. Якщо заплановані кроки будуть реалізовані, то не тільки в економіці, а й у політичному житті нашої країни можливі кардинальні зміни. Багато українських політиків сильно пахнуть природним газом незалежно від своєї партійної приналежності. «Газпром», зі свого боку, донедавна вміло вставляв посередників у схему постачань газу до України, які не тільки акумулювали значні кошти, а й давали змогу енергійно впливати з Москви на політичні розклади. Тому консенсус між Ющенком і Тимошенко в питанні розвитку ГТС дуже важливий, а голова російського уряду завдяки ньому нагадує хлопчика, у якого забрали цукерку.

Показово, що Україна пообіцяла збільшити завдяки модернізації пропускну спроможність своєї ГТС на третину. Здійснення задуманого позбавляє комерційного сенсу будівництво улюбленої іграшки Кремля і «Газпрому» - «Північного потоку», який мав транспортувати газ до Німеччини і країн Західної Європи. Та й «Південний потік» на Балкани стрімко втрачає свою доцільність. Без західної фінансової допомоги будівництво нових «ниток» видається малоймовірним, а політичне рішення ЄС ухвалив 23 березня в Брюсселі. Російська енергетична монополія опинилася в неприємній ситуації – «Газпром» має довгострокові контракти на постачання газу європейським споживачам, але його вирішили не питати про шляхи транспортування блакитного золота споживачеві. Варто зазначити, що заклик Володимира Путіна повернутися до ідеї газотранспортного консорціуму віддає нещирим. Не секрет, що російська сторона намагалася використовувати консорціум як інструмент встановлення контролю над українською ГТС, але після провалу цієї спроби (6 лютого 2007 року 430 народних депутатів проголосували за заборону приватизації газотранспортної системи) просто закинула ідею, відмовившись добудовувати навіть економічно вигідний газопровід Богородчани – Ужгород.

Схоже, тепер Україну чекає різке похолодання у відносинах з Росією. Заплановані на початок квітня консультації голів урядів наших країн скасовані, а Юлія Тимошенко словом і справою відмилася від звинувачень у державній зраді. Щоправда, і розраховувати на підтримку Москви на президентській кампанії їй тепер не випадає: у Кремлі не люблять, коли напоказ виставляють великодержавну недалекоглядність. Навряд чи Україна одержить 5-мільярдний кредит, а умови постачань газу до нашої країни ставатимуть жорсткішими. Російські ЗМІ оперативно розвернуть інформаційну вакханалію, розвиваючи давнішню тезу Путіна про те, що «Україна цупить газ». Володимир Володимирович, найімовірніше, ще потішить новими одкровеннями. Напевно, варто нагадати про пару фактів: вперше експорт газу був здійснений з території України до Польщі в 1945 році, а в 90-х роках ХХ століття Україна платила за газ більше, ніж країни Західної Європи. Отакі «братерські відносини».

Не варто сумніватися, що Кремль спробує вплинути на ситуацію в Україні і натиснути на європейських партнерів – в Старому Світі не бракує представників «п`ятої колони» «Газпрому». Народні депутати від Партії регіонів вже встигли заявити, що газова декларація без урахування інтересів Росії нічого не варта. Цікаво, чи підуть «регіонали» на форсування процедури імпічменту, яким періодично лякають Ющенка?

Євген Магда