У Мінську узгодили "кілька позицій" за списками заручників - ОБСЄ

У Мінську учасники засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі узгодили "кілька позицій" стосовно списків заручників і утримуваних у полоні осіб. Про це на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна", за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі повідомив спеціальний представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі в ТКГ Мартін Сайдік.

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"Робоча група з гуманітарних питань продовжила свою роботу з узгодження списку осіб, які утримуються у полоні у зв'язку з конфліктом. Вдалося узгодити ще кілька позицій за цими списками. Сторони також обмінялися думками з приводу давно відомого питання ремонту підходу до мосту в Станиці Луганській", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня за підсумками попереднього засідання ТКГ у Мінську заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи по Донбасу Ірина Геращенко заявила, що контрольовані Росією бойовики не хочуть відпускати 39 українських військових, які, за їх твердженням, не підлягають амністії.

Сьогодні вона заявила, що бойовики в ультимативному тоні вимагають звільнення 63 злочинців, які не причетні до конфлікту на Донбасі. Також, за її словами, бойовики підтвердили утримування в полоні на окупованому Донбасі 71 українця.