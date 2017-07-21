"Військовий форпост": Чубаров розповів, як Росія використовує Крим проти НАТО

Росія буде продовжувати мілітаризацію анексованого Криму, аби зробити з нього військовий форпост

Про це в ефірі "5 каналу" заявив очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Він зазначив, що Росія спеціально захоплювала півострів, аби використати його як один із ефективних інструментів, за допомогою якого Кремль буде ставити умови не лише Україні, а й всьому світові.

"І це південний фланг НАТО, і вони будуть розвивати цю територію (як мілітаризований регіон), доки будуть контролювати, як лише військовий форпост", - наголосив Чубаров.