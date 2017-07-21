Звільнення у прокуратурах: Луценко розповів, кого усунули з посад

Генеральний прокурор України Юрій Луценко звільнив заступників прокурорів Криму і Житомирської області, а також керівника Київської місцевої прокуратури №2. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час оперативної наради у прокуратурі Дніпропетровської області.

"За наслідками наради, проведеної з прокурорами Криму, Вінницької, Житомирської, Київської, Черкаської областей і міста Києва, до Ради прокурорів України надіслано 7 матеріалів щодо звільнення з адміністративних посад двох заступників прокурорів областей та п'яти керівників місцевих прокуратур", - сказав Луценко.

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Він зауважив, що Радою прокурорів було розглянуто три матеріали і надано рекомендації про звільнення першого заступника прокурора Житомирської області Олександра Білошицького, заступника прокурора Автономної Республіки Крим Олега Хорсуненка та керівника Київської місцевої прокуратури №2 Валерія Доценка.

"Вчора я підписав відповідні накази", - повідомив генпрокурор.

Щодо чотирьох керівників місцевих прокуратур, додав він, матеріали перебувають на розгляді Ради прокурорів.

"Це стосується пана Путрі - керівника Могилів-Подільської місцевої прокуратури, Чугаєва - Білоцерківської, Дмитруня - Києва-Святошинської і Корбета - керівника Смілянської місцевої прокуратури", - сказав Луценко.

Він додав, що за висновками Ради прокурорів також підпише відповідні накази.

Крім того, Луценко зазначив, що прокурорами Хмельницької та Черкаської областей для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності передано ще 5 матеріалів стосовно керівника Кам'янець-Подільської місцевої прокуратури, заступника Черкаської місцевої прокуратури, начальників Жашківського та Монастирищенського відділів Уманської місцевої прокуратури, а також прокурора Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської місцевої прокуратури.