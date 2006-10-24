Фрадков і Янукович про газ не говоритимуть

Газова проблематика не обговорюватиметься на переговорах, які прем`єр-міністр Росії Михайло ФРАДКОВ проведе сьогодні в рамках свого одноденного візиту до Києва, повідомило РІА “Новости” поінформоване джерело.

За його словами, основним заходом у рамках візиту стане засідання Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-української міждержавної комісії. З російського боку комітет очолює М.ФРАДКОВ, з українського - його колега Віктор ЯНУКОВИЧ.

"Ми не плануємо в рамках міжурядового комітету переговорів по газу. Ця робота йде на рівні господарських суб`єктів, і в них є розуміння, як цю проблему вирішувати", - сказало джерело.

При цьому було зазначено, що з серпневої зустрічі двох прем`єрів у рамках саміту Євразес у Сочі переговори з газової проблематики значно просунулися, перейшовши в режим "нормального діалогу".

Співрозмовник додав, що на сьогодні Україна практично завершила закачування газу в свої сховища. "Ми сподіваємося, що в України не буде жодних проблем із забезпеченням транзиту до Європи впродовж усієї зими", - зазначило воно у зв`язку з цим.

За словами співрозмовника, в ході засідання міжурядового комітету не планується обговорювати і питання створення російсько-українського газотранспортного консорціуму, оскільки ця тема також знаходиться в підпорядкуванні господарюючих суб`єктів двох країн.

За інформацією радіо «Свобода», також М.ФРАДКОВ має намір з`ясувати ставлення Києва до проекту створення Єдиного економічного простору.

Крім того, за повідомленням ряду ЗМІ, під час візиту в Україну російський прем`єр планує обговорити питання російсько-української співпраці у сфері авіабудування. За даними джерел в уряді РФ, зокрема, в Києві мова піде про можливість серійного виробництва літака Ан-124 в Росії. Ан-124 включений у стратегію розвитку авіапромисловості РФ.