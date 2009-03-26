На Хрещатику - сутички: міліція відтіснила людей з проїжджої частини

Працівники правоохоронних органів відтіснили з проїжджої частини Хрещатика учасників акції протесту, які пікетують мерію столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, міліціонери, утворивши щільний ланцюг, відсторонила всіх пікетувальників з проїжджої частини на пішохідну. При цьому не обійшлося без невеличких сутичок. Наразі рух Хрещатиком відновлено в одному напрямку. Для того, щоб пікетувальники знову не зайняли проїжджу частину вулиці, вздовж неї біля мерії щільною колоною стоять міліцейські автобуси та автомобілі. Мітингувальники кричать “Ганьба!” і продовжують акцію.

Учасники акції запустили в небо на зелених повітряних кульках клітчатий баул (яким челноки зазвичай возять товари для продажу) з написом «Особисті речі Черновецького».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 2 тисяч киян пікетують мерію Києва, протестуючи проти політики міської влади. Вони перекрили автомобільний рух вулицею Хрещатик, узявшись за руки і утворивши живий ланцюг, і почали проводити мітинг. В акції беруть участь активісти політичних сил, громадських організацій, студенти, приватні перевізники та підприємці-власники МАФів.

Фото УНІАН