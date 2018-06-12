Мітинг проти Черновецького: кияни билися з міліцією і крутили дулі (фоторепортаж)

- І чого оце всі напхалися? – голосно обурювався сьогодні зранку сивий літній дідуган у вщент забитому салоні тролейбусу.

- Діду, а ви на роботу поспішаєте? – запитує жінка поряд.

- На демонстрацію! - гордо повідомляє він. – Я вже своє відробив. А у вашому віці треба пішки ходити!

На “демонстрацію” чи, точніше, акцію протесту проти Черновеьцкого, що вже традиційно відбувалася під стінами мерії, сьогодні добиратися було важкувато. Адже левова частина маршруток не виїхала на роботу, а розмістилася вздовж Хрещатика, Грушевського і Інститутської – приватні перевізники теж страйкували. За словами представника Асоціації перевізників столиці Ігоря Гусака, в акції взяли участь близько 700-800 машин.

- Ми не вимагаємо, щоб влада нам допомагала, а просто, щоб нас не зачіпали, давали можливість працювати. На сьогодні більшість договорів на обслуговування маршрутів закінчилася. Влада свідомо затягує з проведенням тендеру, адже тоді легше можна ділити маршрути, - розповідає представник Асоціації.

Водії купками збираються біля своїх машин, палять, дискутують.

- Проти чого чи кого виступаєте? – питаю водіїв.

- Не дають продовжити ліцензію. Отже ми не маємо права працювати. У нас відмінний парк, машини, а нам не дають...

- Чому?

- Оце мера і треба запитати.

Раптом найбільші радикальні водії починають виходити на дорогу і перекривати рух. Транспортників підтримують інші учасники акції протесту: підприємці, медики, студенти, лікарі, адже протестувати проти “мера усіх киян” і його численних розпоряджень та ідей зібралися чимало столичних мешканців від мала до велика. Найбільш чисельною силою цього разу були студенти.

Академія муніципального управління - від першокурсника - до вахтера гуртожитку - вийшла відстоювати своє приміщення. “Чинна столична влада почала рейдерську атаку на державний вищий навчальний заклад – Академію муніципального управління. Команда Черновецького намагається передати приміщення академії в оренду комерційним структурам...”, - такі листівки поширювали десятки дівчат і хлопців, щоб захистити свою alma mater.

Студенти з плакатами з написами “Ми - онуки ваших улюблених бабусь”, “Наші бабусі люблять АМУ”, “Геть руки від АМУ” окупували сходи під КМДА і почали голосно скандувати: “Черновецький, мер киян, не дає навчатись нам... Я приїхав на Майдан, не віддам АМУ я вам...”

- Це гарний життєвий урок. Так формується громадянське суспільство, - задоволено промовляє викладач, що стоїть неподалік.

Один з організаторів акції, представник Асоціації МАФів України Микола Криворот розповідає, що всі учасники акції, прийшли з різними питанням і скаргами, але всіх їх об’єднала одна проблема, “яка сидить в КМДА”. Він згадує, що під час попередніх мітингів протесту, представники влади замість того, щоб вийти до киян, “пригнали машину і включили пісні Черновецького - це знущання”.

З дверей КМДА виходить голова Шевченківського району Віктор Пилипишин.

- Пане Вікторе, ви теж вирішили приєднатися і підтримати акцію протесту? - питаю в нього.

- Я вже відкрито виступив проти цієї влади і вважаю, що її треба терміново міняти. Я не підтримую акцію, я беру участь.

Політик спритно перестрибує через залізні огорожі, якими столичну мерію відгородили від мітингувальників, і підходить до мікрофона.

- Ми за три роки економічного підйому дожилися до того, що в кінці 2008 року місто не змогло виплатити зарплату вчителям і лікарям. Вся земля розбазарена. А на сьогоднішній сесії вже хочуть продати перший київський дитячий садок, розташований в Аскольдовому провулку, - обурюється Пилипишин. - Черновецький хоче зробити там для себе резиденцію. Хочуть продати приміщення Муніципальної академії. На минулій сесії заклали практично все місто. Це бенкет під час чуми. Вони розуміють, що їх час скоро закінчиться, тому і хочуть все продати, все роздерибанити. Треба провести загальний київський референдум, інакше до наступних виборів вже нічого не залишиться.

До мерії підвозять додаткові підрозділи силовиків. Вони виходять на дорогу і намагаються звільнити проїжджу частину від людей. Між силовиками і протестувальниками зав’язуються сутички.

Але міліціянти все ж таки відтісняють учасників акції з проїжджої частини і щільною колоною вишукуються вздовж дороги. Рух транспорту відновлюється.

В цей час на імпровізованій сцені з’являється парубок в образі космічного прибульця. Як виявляється згодом, молодіжна організація “Спека” - студентський патруль Києва – підготувала своє бачення розвитку подальших подій у столичній владі. Під костюмом інопланетянина звісно ховається “мер”. Він і розпочинаю промову “у своєму дусі”.

- Дорогі бабусі і дідусі, дорогі марсіани і кияни, ви мене любите?

- Ні, - чується звідусіль.

- А мою дружину? А мою праву ручку Олеся Довгого? – невгамовно запитує “Черновецький” і продовжує. - Не вірте нікому, я не буду лягати у психіатричну клініку. Тому що я геній. Я не страждаю манією величчя, я нею насолоджуюся. Я, можна сказати, Гоголь нашого часу... моголь. Давайте я вам спою свою улюблену пісню.

І “мер” затягує гімн столиці: “Грає море зелене, тихий день догора. Дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишуться віти закоханих мрій, як тебе не продати, Києве мій!”

- Я вирішив повернутися до себе на батьківщину – на Марс, - повідомляє інопланетянин. – І щоб вам краще жилося, заберу вас з собою.

В цей час до “мера” підбігають медики і надягають гамівну сорочку. Згодом йому подають великий картатий баул, з яким зазвичай їздять торговці, з написом “Особисті речі Черновецького”. До сумки прив’язують багато зелених повітряних кульок і запускають її в небо – “на Марс”. Туди ж студенти згодом мріють відправити і мера...

Анна Ященко

Фото УНІАН