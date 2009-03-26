Фельдман вважає, що безвізовий режим з Ізраїлем буде вже восени

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що безвізовий режим між Україною і Ізраїлем буде введений вже восени.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, про це він заявив, коментуючи заяву представників українського і ізраїльського міністерств закордонних справ.

“Мені як керівнику групи з міжпарламентських зв`язків із Державою Ізраїль приємно, що переговори про введення безвізового режиму між нашими державами вийшли на фінішну пряму, і я вважаю, що до осені вони будуть успішно завершені”, – заявив О.ФЕЛЬДМАН.

За його словами, це заслуга не тільки нашого зовнішньополітичного відомства, але й результат копіткої роботи всієї групи з міжпарламентських зв`язків із Державою Ізраїль впродовж понад шести років з встановлення контактів і лобіюванню цього питання серед ізраїльських колег-депутатів.

Прес-служба нагадує, що головною проблемою на шляху до безвізового режиму між Україною і Ізраїлем була відсутність рішення проблеми пенсійного забезпечення вихідців з України в Ізраїлі. О.ФЕЛЬДМАН подав і зареєстрував у парламенті відповідний законопроект, який рекомендований до ухвалення Верховною Радою профільним парламентським комітетом, і буде розглянутий найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, ізраїльське Міністерство закордонних справ вже дістало від більшості профільних відомств схвалення на початок переговорів з Києвом про введення безвізового режиму з Україною. У коментарі «Німецькій хвилі» офіційний представник зовнішньополітичного відомства Ізраїлю Ярів ОВАДЬЯ повідомив, що у переговорах з Україною є реальний прогрес.

В ізраїльському МЗС сподіваються на відміну віз для деяких категорій громадян, зокрема паломників, вже до вересня. За «поступову тактику» у введенні безвізового режиму з Ізраїлем виступає і МЗС України, про що заявив заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ.