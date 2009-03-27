Янукович пояснив, як зробити російську мову державною

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не відмовляється від ідеї надання російській мові статусу другої державної в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у прямому ефірі телерадіокомпанії «Крим».

«Стільки, скільки я буду в політиці, я це питання ставитиму й добиватимуся, щоб російська мова стала державною», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом із тим, лідер «регіоналів» підкреслив, що це залежить не лише від Партії регіонів. «Це залежить від того, чи знайдемо ми консенсус – 300 голосів у парламенті, щоб змінити Конституцію з цього питання», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ, додавши при цьому, що «впродовж усього періоду часу, скільки ми працюємо в парламенті, я і моя партія такої можливості не мали».

При цьому лідер Партії регіонів підкреслив, що його сила захищає права російськомовного населення в міру своїх можливостей. «Ми відстоюватимемо права російського населення й, звичайно, всіляко добиватимемося, щоб Європейська хартія про мови в Україні була імплементована і щоб вона працювала», – заявив В.ЯНУКОВИЧ.