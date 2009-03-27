МЗС заспокоює: кількість відмов у візах зменшилася майже вдвічі

Міністерство закордонних справ України констатує, що кількість відмов у видачі віз громадянам України консульськими установами держав – членів ЄС зменшилася майже вдвічі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

Зокрема, йдеться у повідомленні, за статистичними даними, у 2008 році консульські установи держав – членів ЄС видали громадянам України більше 1 млн. віз, що на чверть більше, ніж у 2007 році. Водночас майже вдвічі зменшилася кількість відмов у видачі віз - до 5% від загальної кількості візових клопотань.

Також, відзначили в МЗС, поступово збільшується відсоток видачі довгострокових багаторазових віз.

Разом з тим у міністерстві звернули увагу, що українська сторона постійно наголошує, що кількість виданих віз не може слугувати основним критерієм оцінки виконання Угоди про спрощений порядок видачі віз.

Зокрема, зазначили в прес-службі, ще трапляються випадки з неналежним виконанням положень Угоди окремими консульськими установами країн ЄС, але вони вже не носять системного характеру. Підтвердженням цього є істотне зменшення кількості скарг громадян, які надходять до МЗС, додали в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА не виключив, що Україна може повернутися до видачі віз громадянам ЄС, оскільки діюча угода між Україною та ЄС про спрощений порядок оформлення віз багато в чому залишається формальним документом, а Європа вельми неохоче відкриває свої кордони українцям.