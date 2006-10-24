Наша Україна закликає Януковича не бути малоросійським губернатором

“Наша Україна” заявляє, що висловлювання голови уряду Російської Федерації Михайла ФРАДКОВА щодо синхронізації переговорного процесу для одночасного вступу України і Росії до Світової організації торгівлі є некоректними.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві "Нашої України", “ми вважаємо, що таким чином здійснюється тиск на Україну з метою вплинути на зовнішньополітичний курс нашої держави. В заявах російського прем’єра ідеться не про узгодження та вироблення спільних позицій двох країн – стратегічних партнерів, а про “пакетні поступки” Києва в політичній та економічній сфері”.

“Цілком очевидно, що нав’язуючи ідею синхронізованого вступу до СОТ, Росія може вдатися й до інших вимог: негайне проведення референдуму щодо НАТО, продовження терміну перебування Чорноморського флоту в Криму, отримання туркменського газу винятково через посередництво Росії. Це пояснює і позицію російської сторони в теперішніх газових переговорах, на хід яких здатні вплинути можливі поступки діючого уряду Віктора ЯНУКОВИЧА. Ми є свідками того, як Росія цілеспрямовано проводить політику обмеження суверенного права України самій визначати свої національні інтереси на міжнародній арені”, відзначає “Наша Україна”.

“Наша Україна” вважає, що своєю діяльністю уряд В.ЯНУКОВИЧА втілює не програму вищого органу виконавчої влади України, а слова російського прем’єра М.ФРАДКОВА про вироблення “особливої довіри і розділення пріоритетів зовнішньої і внутрішньої політики” між Україною та Росією, а наслідком цієї “особливої довіри” може бути послаблення політичного та економічного суверенітету нашої держави. “У переговорах з Росією ми закликаємо ЯНУКОВИЧА бути не малоросійським губернатором, а прем’єр-міністром України”, ідеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН сьогодні, 24 жовтня, голова уряду РФ М.ФРАДКОВ запропонував Україні синхронізацію вступу до Світової організації торгівлі. «Якщо це СОТ - то більше обмінюватися інформацією, я б прямо сказав, синхронізувати переговорний процес», - сказав російський прем`єр. М.ФРАДКОВ зазначив, що стратегічне співробітництво, яке існує між Україною і Росією, на його думку, передбачає особливу довіру і розділення пріоритетів зовнішньої і внутрішньої політики.