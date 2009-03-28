Тимошенко відбрила: вона не канючить, а вкладати гроші в Україну - вигідно

Україна не канючить, коли веде переговори з іншими країнами і міжнародними організаціями про надання їй кредитів в період фінансово-економічної кризи, заявила прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко на прес-конференції у суботу. "Я хотіла б спростувати заяви, що Україна виступає в ролі жебрака", - заявила прем`єр, коментуючи відповідні вислови політиків і експертів в ЗМІ.

Вона зауважила, що саме зараз, під час світової кризи Україні вигідно як ніколи зайнятися модернізацією своєї економіки, оскільки впали ціни, а потім, коли вони знову підвищаться, Україні вигідно віддавати кредити, які вона візьме за низькими цінами зараз. "Україна і Японія будують співпрацю. Тут немає прохачів", - сказала прем`єр, додавши, що японцям також вигідно вкладати свої інвестиції в українську економіку, пишуть РІА "Новости".

Український прем`єр відвідала Японію, де вела переговори про залучення японських інвестицій в модернізацію української економіки, зокрема, в модернізацію української газотранспортної системи. Раніше Україна звернулася за кредитом до Росії, а також сподівається на другий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду.